Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του US Open, γνωρίζοντας την ήττα από την Έμα Ραντουκάνου με 2-0 σετ (1-6, 4-6) στον δεύτερο ημιτελικό του αμερικανικού γκαντ σλαμ.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία είχε πραγματοποιήσει μία τρομερή πορεία στο US Open, έπεσε… θύμα της φοβερής 18χρονης Έμα Ραντουκάνου, η οποία ήταν αλάνθαστη και δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Ελληνίδα τενίστρια.

