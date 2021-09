Η Μαρία Σάκκαρη δεν θα προλάβει να χαρεί για πολύ τη νίκη της κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα, μιας και σε λιγότερο από 24 ώρες έχει ραντεβού με την ιστορία, αντιμετωπίζοντας την Έμα Ραντουκάνου στα ημιτελικά του US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη 18χρονη Έμα Ραντουκάνου στον δεύτερο ημιτελικό του US Open με στόχο να πανηγυρίσει μία ιστορική πρόκριση στον τελικό του αμερικανικού γκραντ σλαμ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, δίχως να πάρει ανάσα, θα ριχτεί στη μάχη σε λίγες ώρες, με το μεγάλο παιχνίδι με τη Βρετανίδα να είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/9).

Συγκεκριμένα, στις 02:00 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και τη Λέιλα Φερνάντες, ενώ θα ακολουθήσει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Έμα Ραντουκάνου, περίπου στις 03:30, ανάλογα και με την εξέλιξη του πρώτου αγώνα.

18-year-old qualifier Emma Raducanu and veteran fighter Maria Sakkari for a spot in the #USOpen final.



We’re ready. pic.twitter.com/3uyeXwZOIT