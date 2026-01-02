Μαρία Σάκκαρη για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο»

Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της στο United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αποκάλυψη την οποία έκανε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο γάμος θα γίνει το 2027, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και η ίδια η Ελληνίδα τενίστρια σε δηλώσεις της μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.

«Είμαι πολύ τυχερή κοπέλα, μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Είναι εκπληκτικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Ελληνίδα τενίστρια αναφέρθηκε ακόμα στη νίκη της επί της Οσάκα, αλλά και στον Στέφανο Τσιτσιπά.

“Δούλεψα καλά στην προετοιμασία. Νιώθω ότι είχα την ευκαιρία να πετύχω τους πόντους“, εξήγησε η Μαρία Σάκκαρη και πρόσθεσε για τον Τσιτσιπά:

“Επιστρέφει κι αυτός από δύσκολη σεζόν, ο καθένας μπορεί να έχει μια τέτοια σεζόν. Τον πιστεύω πολύ, ταλαιπωρήθηκε πολύ την προηγούμενη χρονιά με τη μέση του.. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Είμαι τυχερή που είμαστε στην ομάδα, θα κάνει τη δουλειά“.