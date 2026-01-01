Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

Η πρώτη μέρα του 2026, είναι γεγονός και όπως ορίζει το εθιμοτυπικό ο πρώτος επίσημος πολιτικός καφές της χρονιάς, ήταν ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρωτοχρονιάτικος καφές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε στο Κολωνάκι, μετά την δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησαν με πολίτες, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και φωτογραφήθηκαν με όσους έσπευσαν να του ευχηθούν για το 2026.

Εκτός από τους δύο άνδρες στον καφέ παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε και η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5.

Κάπου ανάμεσα σε ευχές για τη νέα χρονιά και πολιτική κουβέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τη «βόμβα» που έκανε τους παρευρισκόμενους να χαμογελάσουν καθώς αποκάλυψε ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνούς φήμης ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη. Όπως είπε, ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρέτισε και φωτογραφίθηκε με τον κόσμο και μάλιστα μίλησε με τουρίστες αλλά και με ομογενείς από την Αυστραλία, και όπως τους είπε θα επισκεφτεί την χώρα την 25η Μαρτίου το Σίδνεϊ και την Μελβούρνη.