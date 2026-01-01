Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη

Το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου καφέ με τον Κωνσταντίνο Τασούλα - Το 2027 αναμένεται ο γάμος
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
Κυριάκος Μητσοτάκης

Η πρώτη μέρα του 2026, είναι γεγονός και όπως ορίζει το εθιμοτυπικό ο πρώτος επίσημος πολιτικός καφές της χρονιάς, ήταν ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρωτοχρονιάτικος καφές του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε στο Κολωνάκι, μετά την δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησαν με πολίτες, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και φωτογραφήθηκαν με όσους έσπευσαν να του ευχηθούν για το 2026.

Εκτός από τους δύο άνδρες στον καφέ παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε και η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5.

Κάπου ανάμεσα σε ευχές για τη νέα χρονιά και πολιτική κουβέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε τη «βόμβα» που έκανε τους παρευρισκόμενους να χαμογελάσουν καθώς αποκάλυψε ότι ο γιος του, Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στη διεθνούς φήμης ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη. Όπως είπε, ο γάμος προγραμματίζεται για το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρέτισε και φωτογραφίθηκε με τον κόσμο και μάλιστα μίλησε με τουρίστες αλλά και με ομογενείς από την Αυστραλία, και όπως τους είπε θα επισκεφτεί την χώρα την 25η Μαρτίου το Σίδνεϊ και την Μελβούρνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
300
239
173
149
104
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας: «Ας είναι η νέα χρονιά ευκαιρία να αλλάξουμε όσα μας πληγώνουν»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλείνει με ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στην Στοκχόλμη για αλλαγή χρόνου: Οι αναρτήσεις τους
Μια σειρά από μοναδικές φωτογραφίες μοιράστηκαν και οι δύο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram καθώς και μια selfie, στην οποία ποζάρουν αγκαλιά στο χιονισμένο τοπίο της σουηδικής πρωτεύουσας
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης 27
Νίκος Ανδρουλάκης: «Για τη χώρα μας, το 2026, είναι η χρονιά που τελειώνουν οι αυταπάτες»
«Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη ένα ριζικά διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης, που στηρίζεται στο ήθος, την αξιοκρατία και τον έμπρακτο σεβασμό, για να ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης» λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
Newsit logo
Newsit logo