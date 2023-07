Η Μαρία Σάκκαρη μέσω social media θέλησε να πάρει θέση για το περίφημο περιστατικό με την κρίση πανικού της Σουάι Ζανγκ, τονίζοντας πως η αντίπαλος της Αμαρίσα Τοθ, θα έπρεπε να αποβληθεί από το τουρνουά.

Συγκεκριμένα στην πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ των δυο αθλητριών, η Ζανγκ ζήτησε να παρέμβει η supervisor του αγώνα, προκειμένου να κάνει check σε μία φάση στην οποία η έμπειρη παίκτρια αδικήθηκε, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτε.

Ως εκ τούτου, η Ζανγκ έπαθε κρίση πανικού, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει πρόωρα από το παιχνίδι.

Αυτή η εξέλιξη βρήκε την αντίπαλο της Αμαρίσα Τοθ λίγο πιο χαρούμενη από όσα θα έπρεπε, με αποτέλεσμα το twitter να στραφεί εναντίον της.

Στο πλαίσιο αυτό η Μαρία Σάκκαρη μέσω twitter θέλησε να πάρει θέση αναφέροντας πως η Τοθ θα έπρεπε να αποβληθεί από τις αρμόδιες αρχές για την συμπεριφορά της, τονίζοντας παράλληλα πως η Ζανγκ είναι η καλύτερη αθλήτρια σε συμπεριφορά από τις διαγωνιζόμενες.

@zhangshuai121 is the nicest player on the tour!! That Toth girl should be banned from the tour 👎🏼👎🏼👎🏼 https://t.co/N9QLPDbLDX