Αυτό είναι το… μονοπάτι μονοπάτι που προέκυψε για την Μαρία Σάκκαρη από την κλήρωση του Madrid Open, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/04)

Η Μαρία Σάκκαρη (νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη) θα μπει στον πρώτο γύρο του Madrid Open και θα βρει απέναντι της την Μάντισον Κις. Η Αμερικανίδα βρίσκεται στο Νο22 στον κόσμο, ενώ το 2016 είχε Career High με την 7η θέση.

Οι δυο τους έχουν τεθεί αντιμέτωπες δύο φορές με την Μαρία Σάκκαρη να επικρατεί της 27χρονης Αμερικανίδας (φιναλίστ του US Open το 2017) και στις δύο, χωρίς να χάσει σετ.

Στο δεύτερο γύρο η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στη Λέιλα Φερνάντες (Νο20 και φιναλίστ του περσινού US Open) και την Ντάρια Κασάτκινα (Νο23).

Στη φάση των “16” ενδέχεται να πέσει πάνω στη Ναόμι Οσάκα, πρώην Νο.1 και νικήτρια 4 Grand Slam τίτλων.



Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Σβιόντεκ – Μουγουρούθα

Σάκκαρη – Κόλινς

Σαμπαλένκα – Πλίσκοβα

Μπαντόσα – Ζαμπέρ

The most tantalising first-round clashes 💥



🇪🇸 Muguruza vs 🇦🇺 Tomljanovic

🇬🇷 Sakkari vs 🇺🇸 Keys

🇨🇦 Fernandez vs Kasatkina

🇪🇸 Sorribes vs Pavlyuchenkova

🇨🇦 Andreescu vs 🇺🇸 Riske

🇪🇸 Parrizas vs 🇷🇴 Cirstea

Sabalenka vs 🇺🇸 Anisimova

🇪🇸 Badosa vs Kudermetova@WTA | #MMOPEN pic.twitter.com/vfU1wIV7nK