Χαίρεσαι να την βλέπεις να παίζει. Το πάθος της σε πωρώνει και το χαμόγελο της σε γεμίζει χαρά. Η Μαρία Σάκκαρη γράφει ιστορία στο ελληνικό τένις και δείχνει ικανή να… σοκάρει τον παγκόσμιο αθλητισμό, με την εντυπωσιακή παρουσία της στο φετινό Roland Garros. Η κόρη της Αγγελικής Κανελοπούλου προσπαθεί με την μέχρι τώρα πορεία της -μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά- να μάθει στους Έλληνες το άθλημα του τένις.

Ζούμε… μεγάλες στιγμές και πιθανότατα, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Το ελληνικό τένις όχι μόνο έχει “παλμό”, αλλά αυτή τη στιγμή “βάφει” γαλανόλευκο το Παρίσι και το φημισμένο Roland Garros. Και αν οι περισσότεροι περιμέναμε τον Στέφανο Τσιτσιπά να κοντράρει τα “θηρία” του παγκόσμιοι τένις, η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη είναι ό,τι πιο ευχάριστο μπορούμε να δούμε.

Μετά την περσινή φιναλίστ του γαλλικού Grand Slam, η Μαρία Σάκκαρη “πέταξε” εκτός και την κάτοχο του 2020, Ίγκα Σφιόντεκ, δείχνοντας έτοιμη να… σοκάρει το χώρο του αθλήματος.

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο 18 στον κόσμο) κατάφερε να επιβάλλει το παιχνίδι της στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης που μέχρι στιγμής δεν είχε χάσει σετ στο φετινό τουρνουά, ενώ πλέον έχει να ξεπεράσει το Νο33 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, για να βρεθεί στον τελικό.

Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί νωρίτερα φέτος στο Ντουμπάι, με την Κρεϊτσίκοβα να παίρνει τη νίκη με 6-2, 7-6, αλλά τη δεδομένη στιγμή η Σάκκαρη έχει νικήσει και τις δύο περσινές φιναλίστ του τουρνουά και παίζει το καλύτερο τένις της καριέρας της.

Από εκεί που οι.. πιο νέοι γνωρίζαμε τη Λένα Δανιηλίδου και τον Μάρκο Παγδατή, πλέον έχουμε δυο ελληνόπουλα στα ημιτελικά του Roland Garros. Απίστευτα πράγματα για το ελληνικό τένις.

Η Μαρία Σάκκαρη είναι η καλύτερη (βάσει κατάταξης, αλλά και απόδοσης στο τουρνουά) από τις τέσσερις τενίστριες των ημιτελικών του Roland Garros και πλέον έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται την κορυφή.

Η Σάκκαρη φτιάχνει το δικό της “παραμύθι” στο Roland Garros έχοντας όμως κάνει… πάρα πολλές ώρες προπόνησης για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Η δουλειά είναι αυτή που θα φέρει το αποτέλεσμα και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού η οικογένεια της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό.

Ο παππούς της, Δημήτρης Κανελόπουλος, ήταν ball boy στον Όμιλο Αθηνών και αυτό που έβλεπε, του άρεσε. Έπαιρνε τις σπασμένες ρακέτες των πλουσίων, τις έφτιαχνε και έκανε τη δουλειά του, στα κρυφά, καθώς οι εργαζόμενοι δεν είχαν δικαίωμα να απασχολούν τα κορτ.

Στη δεκαετία του ’50, το τότε Νο2 του κόσμου, Χαμ Ρίτσαρντσον, είχε έρθει στην Αθήνα να προετοιμαστεί ενόψει της συμμετοχής του στο Roland Garros, οι Έλληνες παίκτες που μας εκπροσωπούσαν σε διεθνείς διοργανώσεις έλειπαν σε αγώνες και το πρόβλημα λύθηκε “από εκείνον τον μικρό στην αποθήκη που παίζει καλά”.

Στο τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός ρώτησε τον Κανελλόπουλο για ποιο τουρνουά προετοιμάζεται και εκείνος γέλασε. Ο κ. Δημήτρης εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες τενίστες.

Μετά το γάμο του με τη Μαρία, το 1964 έγινε προπονητής στον Όμιλο Αθηνών. Το… μεγαλύτερο “αστέρι” που έβαλε στα κορτ, ήταν η κόρη του. Η Αγγελική γεννήθηκε το 1965, το 1970 πάτησε για πρώτη φορά το ποδαράκι της στον Όμιλο Αθηνών κι έγινε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, μέχρι να έρθει η ώρα της κόρης της.

Η Αγγελική Κανελοπούλου έφτασε έως το 47 της παγκόσμιας κατάταξης (1987), η ψηλότερη θέση που είχε βρεθεί μέχρι τότε Ελληνίδα τενίστρια (η Λένα Δανιηλίδου έφτασε στο Νο 14 το 2003).

Αγωνίστηκε σε πολλά τουρνουά και σε Grand Slam, αντιμετώπισε στην καριέρα της τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις και στο Roland Garros το 1985 έφτασε έως τον 3ο γύρο, όπου αποκλείστηκε από τη θρυλική Κρις Έβερτ, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο εκείνη τη χρονιά. Εγκατέλειψε το 1991, σε ηλικία 25 χρόνων. Τη δεκαετία του ’90 η Αγγελική Κανελλοπούλου ασχολήθηκε και με τα κοινά, καθώς εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Παντρεύτηκε τον Κώστα Σάκκαρη και κάποια όμορφη στιγμή, στις 25 Ιουλίου 1995, ήρθε στον κόσμο η Μαρία, που.. πήρε τη σκυτάλη της (τα άλλα δυο της παιδιά, ο Γιώργος και η Αμάντα, δεν ακολούθησαν το.. αθλητικό μονοπάτι).

«Έρχεται µια ημέρα η Αγγελική και µου λέει: Η Μαρία ξεκίνησε τένις και παίζει ωραία. Μπλέξαµε πάλι, σκέφτοµαι»! Με αυτά τα λόγια ο Δημήτρης Κανελλόπουλος έχει περιγράψει το ξεκίνημα της εγγονής του στο χώρο του τένις. Είχε κολλήσει το… μικρόβιο του αθλήματος.

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να δείξει από νωρίς το ταλέντο της. Στα 11 της μετέχει στο πρώτο τουρνουά, στη Λαμία, φτάνοντας έως τον τελικό.

Στα 12 της μετείχε σε τουρνουά στη Γαλλία και το Βελιγράδι, συνοδεία του παππού και της γιαγιάς. Όταν πια όλοι είχαν βεβαιωθεί πως η Μαρία δεν περνά απλά το χρόνο της, ο πατέρας της, Κώστας Σάκκαρης πρότεινε να προσλάβουν έναν προπονητή από το εξωτερικό.

Ένα χρόνο αργότερα μετείχε σε τουρνουά στη Γαλλία και το Βελιγράδι. Για τέσσερα χρόνια ανέλαβε να την προπονεί ο Ρικάρντο Ροσολίν, που είχε κοουτσάρει και την Άννα Ιβάνοβιτς, το Νο1 του κόσμου, το 2008.

Όταν πήρε απολυτήριο, δέχθηκε πρόταση από διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ για αθλητική υποτροφία. Αυτό όμως, θα σήμαινε πως έως την αποφοίτηση της δεν θα μπορούσε να μετάσχει σε επαγγελματικό τουρνουά. Έτσι, αποφάσισε να φοιτήσει στην ακαδημία της Βαρκελώνης “Ad in tennis”, για να μπορεί να αγωνίζεται. Έζησε συνολικά 4 χρόνια στην Ισπανία, κάνοντας απαιτητικές προπονήσεις. Της έλειπε η οικογένεια της, αλλά ο αθλητισμός απαιτούσε… θυσίες.

Αν και είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, η καριέρα της ήταν ανοδική. Φαίνεται πως η Μαρία Σάκκαρη πήρε λίγο από τη “μαγεία” του Ντιέγκο Μαραντόνα, στη συνάντηση που είχαν στο “Καραϊσκάκης” το 2016, αλλά από τη… λάμψη του πρωταθλητή Ευρώπης το 2004, Γιώργου Καραγκούνη (νονά του μεγάλου του γιου).

Το 2012 έκανε το ντεμπούτο της διεθνώς, μετέχοντας με την ελληνική ομάδα στο Fed Cup. Έκτοτε θα επιλέξει να αγωνίζεται σε διεθνή τουρνουά, είτε στο απλό είτε στο διπλό. Και φυσικά… δουλειά. Πολύ δουλειά στα κορτ, για να πετύχει.

Η πρώτη της WTA νίκη ήρθε στον 1ο γύρο του Australian Open το 2016, όπου έφθασε μέχρι τον 2ο γύρο ξεκινώντας από τα προκριματικά.

Το 2015 πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση σε διοργάνωση Grand Slam καθώς αγωνίστηκε στο US Open φτάνοντας μέχρι τον πρώτο γύρο, ξεκινώντας την προσπάθειά της από τα προκριματικά. Από τότε δίνει δυναμικά το “παρών” στα 4 Grand Slam όπου έφτασε μέχρι τον τέταρτο γύρο του Australian Open (1η φορά : 2020) και τον τρίτο γύρο του Wimbledon (1η φορά : 2017), του Roland Garros (1η φορά : 2018), αλλά και του US Open (1η φορά : 2017).

To 2019, η κατάκτηση του πρώτου τουρνουά της καριέρας της, στο Ραμπάτ, εκτόξευσε τη Μαρία Σάκκαρη στη λίστα της παγκόσμιας κατάταξης και η 23χρονη πρωταθλήτρια σκαρφάλωσε στο νούμερο 39 με 1.367 βαθμούς.

Πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα της τρεις συνεχόμενες νίκες σε Major τουρνουά , όταν έφτασε στον 4ο γύρο του Australian Open 2020. Ήταν τότε που έκανε τον πατέρα της να δακρύσει μέσα στη Μελβούρνη.



