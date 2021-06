Η Μαρία Σάκκαρη έφθασε μία… ανάσα από μία επική ανατροπή, αλλά “λύγισε” τελικά μετά από ένα παιχνίδι “θρίλερ” στα ημιτελικά του Roland Garros και ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 9-7) από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πάλεψε σαν… Σπαρτιάτισσα στο παιχνίδι της χρονιάς στο φημισμένο γαλλικό Γκραν Σλαμ, αλλά μετά από πάνω από τρεις ώρες αγώνα, “έπεσε” τελικά με σειρά από οριακά χτυπήματα που έληξαν εναντίον της ματς.

Η Σάκκαρη είχε ήδη ξεπεράσει τον εαυτό της, φθάνοντας για πρώτη φορά στα ημιτελικά ενός τόσο μεγάλου τουρνουά και γράφοντας ιστορία για την Ελλάδα στο παγκόσμιο τένις, αφού έγινε η μόνη Ελληνίδα με τέτοια επιτυχία. Παρά τον αποκλεισμό της από τον τελικό δε, κέρδισε σε θέσει στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά κι ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν… τρελό, αφού σημειώθηκε μπρέικ και στα τρία πρώτα γκέιμ, με την Σάκκαρη να παίρνει προβάδισμα με 2-1. Οι δύο αθλήτριες έκαναν πολλά αβίαστα λάθη στο ματς και η Μαρία δυσκολεύτηκε αρκετά να βρει καλά πρώτα σερβίς, γεγονός που επέτρεψε στην Κρεϊτσίκοβα να βρει κι εκείνη ένα δεύτερο μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 5-5. Το πρώτο σετ κρίθηκε έτσι στα 7 γκέιμ, με την Τσέχα να κάνει και τρίτο μπρέικ στο τελευταίο και να κάνει το 1-0 με 7-5.

Η Σάκκαρη διατήρησε όμως την ψυχραιμία της και “απάντησε” με μπρέικ και στο ξεκίνημα του δευτέρου σετ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν μάλιστα εξαιρετική και στη συνέχεια κι έφθασε γρήγορα στο 4-0 και με δεύτερο μπρέικ. Η Κρεϊτσίκοβα κατάφερε στη συνέχεια να βρει κι ένα δικό της μπρέικ και να μειώσει μέχρι και σε 5-4, αλλά η Μαρία κράτησε έστω και με δυσκολία το σέρβις γκέιμ της και “έκλεισε” με 6-4 το δεύτερο σετ για το 1-1 στο ματς.

Τα πάντα κρίθηκαν έτσι στο τρίτο σετ, όπου η Σπαρτιάτισσα άρχισε και πάλι ιδανικά κάνοντας μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ της αντιπάλου της. Ακολούθησε μία μεγάλη “μονομαχία” με τις δύο τενίστριες να διατηρούν με δυσκολία τα σερβίς τους μέχρι και το 5-4. Εκεί η Σάκκαρη σέρβιρε για το ματς και την πρόκριση στον τελικό, αλλά η Κρεϊτσίκοβα έβγαλε μπρέικ κι έμεινε “ζωντανή” στο παιχνίδι. Στη συνέχεια είδαμε την… μάχη της χρονιάς στο Roland Garros αν όχι γενικότερα στη σεζόν, με τις δύο αθλήτριες να καταθέτουν όλες τις δυνάμεις τους σε κάθε πόντο. Η Μαρία δοκίμασε και πολλά δύσκολα χτυπήματα για να καταφέρει να “λυγίσει” τις απίθανες άμυνες της Τσέχας, αλλά με ένα τέτοιο έχασε τελικά και το ματς, αφού το ντροπ της σε ματς πόιντ έδωσε την ευκαιρία στην Κρεϊτσίκοβα να γράψει το τελικό 9-7 στο τρίτο σετ και να “κλείσει” το ματς με 2-1.

Η Σάκκαρη αποκλείστηκε έτσι από τη συνέχεια του τουρνουά, έχοντας γράψει ιστορία με την πρόκριση στα ημιτελικά, ενώ η Κρεϊτσίκοβα θα βρεθεί κόντρα στην Παβλιουτσένκοβα στον τελικό του Roland Garros.

Czech Mate 🇨🇿



In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women’s semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.#RolandGarros pic.twitter.com/1rhoSdhbY8