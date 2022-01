Η Μαρία Σάκκαρη έκανε “περίπατο” κόντρα στην Κινγουέν Ζενγκ στο πρώτο σετ και παρότι “αγχώθηκε” στο τέλος στο δεύτερο, πήρε τη νίκη με τη νίκη της 2-0 σετ (6-1, 6-4), προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο στον τρίτο γύρο του Australian Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν πολύ καλύτερη από την πρεμιέρα της και έδειξε να βρίσκει ρυθμό ενόψει της συνέχειας στο αυστραλιανό Γκραν Σλαμ, όπου μπορεί να “στοχεύσει” ακόμη και στον τίτλο του τουρνουά. Δέχθηκε μόλις ένα μπρέικ σε όλο το ματς και αυτό όταν ήρθε η ώρα να σερβίρει για το ματς. Παρόλα αυτά, αντέδρασε αμέσως και πήρε την πρόκριση μπροστά στους Έλληνες της Μελβούρνης στην κερκίδα.

Η Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και είχε μπρέικ πόιντ κόντρα στη Ζενγκ από το πρώτο γκέιμ, αλλά η Κινέζα “κράτησε” έστω και με δυσκολία το σερβίς της. Η Μαρία ισοφάρισε αμέσως σε 1-1 και στη συνέχεια έκανε… παρέλαση. Πέτυχε μπρέικ χωρίς να χάσει πόντο στο τρίτο γκέιμ και έκανε δύο ακόμη στη συνέχεια για να “καθαρίσει” με ευκολία το πρώτο σετ με 6-1, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0 στο ματς.

Η Κινέζα έδειξε να αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα τραυματισμού αμέσως μετά, ζητώντας ιατρικό τάιμ άουτ, αλλά επέστρεψε κανονικά στο κορτ, χωρίς να αλλάξει όμως πολλά στο ματς. Η Σάκκαρη έκανε αυτή τη φορά κατευθείαν το μπρέικ για να προηγηθεί με 3-0 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στο… ρελαντί. Η Κινέζα είχε έτσι το πρώτο μπρέικ πόιντ της στο ματς, ενώ πήρε και δύο δικά της σέρβις γκέιμ, αλλά η Μαρία ήλεγχε τον αγώνα και “κρατώντας” το σερβίς της. Έφθασε μέχρι το 5-3, αλλά εκεί εμφανίστηκε νευρική, έχασε τρία ματς πόιντ και “χάρισε” ένα μπρέικ στην αντίπαλό της. Με δικό της μπρέικ όμως “έκλεισε” αμέσως το σετ με 6-4 και πανηγύρισε τη νίκη.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε έτσι άνετα στον τρίτο γύρο του Australian Open και συνεχίζει την πορεία της, με επόμενη αντίπαλό της την Βερόνικα Κουντερμέτοβα, Νο32 του κόσμο.

Well played, @mariasakkari. 😎



It’s a 6-1, 6-4 victory for the No. 6 seed over qualifier Zheng Qinwen after 89 minutes.



Across the net from Sakkari in round three is No. 28 seed Veronika Kudermetova.#AusOpen Scores: https://t.co/Wd83peE6AA pic.twitter.com/Luo6sOieeD