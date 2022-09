Η Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε μία ακόμη ανατροπή στην Πάρμα, αλλά πήρε τη νίκη με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-4) κόντρα στην Μαρίνα Ζανέβσκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.

Μετά από σκληρή “μάχη” μέχρι και τον τελευταίο πόντο του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη (Νο7 στην παγκόσμια κατάταξη) κατάφερε να “λυγίσει” τη φορμαρισμένη στο χώμα Ζανέβσκα (Νο97 στον κόσμο) και να συνεχίσει την πορεία της ως Νο1 του ταμπλό στο ιταλικό Όπεν.

Για τρίτο σερί ματς στην Πάρμα, η Σάκκαρη έκανε κακό ξεκίνημα και η Ζανέβσκα κατάφερε να κάνει σερί 4-0 με δύο μπρέικ, ενώ βρήκε και τρίτο μετά το πρώτο της Μαρίας, για να “κλείσει” το πρώτο σετ με 6-2.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε έτσι για μία ακόμη φορά με την… πλάτη στον τοίχο, αλλά αντέδρασε όπως και τις προηγούμενες στο ιταλικό τουρνουά. Με ένα εξαιρετικό δεύτερο σετ, βρήκε δύο μπρέικ στο πέμπτο και το έβδομο γκέιμ, για να ισοφαρίσει τελικά σε 1-1, με 6-4, αφού η Βελγίδα μείωσε με μπρέικ στο τέλος, αλλά δεν κατάφερε κάτι παραπάνω.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο τρίτο σετ, όπου η “μάχη” ήταν μεγάλη, με την Σάκκαρη να ξεκινάει με μπρέικ, αλλά να δέχεται αμέσως ένα σερί 3-0 με δύο μπρέικ της Ζανέβσκα. Η Μαρία “απάντησε” όμως αμέσως με δικό της δεύτερο μπρέικ και βρήκε κι ένα τρίτο στο 9ο γκέιμ, για να σερβίρει για το σετ και το ματς.

Clutch 😌 From 0-40, Sakkari wins 5 straight points to stay on serve in the final set… #ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/cAv8ien0zB

Η Βελγίδα ξεκίνησε μάλιστα το τελευταίο γκέιμ με 30-0 και βρήκε και μπρέικ πόιντ από διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς, αλλά η Ελληνίδα έκανε ξανά την ανατροπή και με 6-4 πανηγύρισε τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά στην Πάρμα.

The warrior finds a way 👉@mariasakkari goes the distance for the 3rd time this week, edging past Zanevska to reach the semifinals in Parma 🇮🇹#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/TpeybFY20c