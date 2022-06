Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ [7-6(5), 4-6, 4-6] από την Μπελίντα Μπέντσιτς και αποκλείστηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Βερολίνου, μετά από μία συγκλονιστική “μάχη” που ξεπέρασε τις τρεις ώρες.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε στο ματς, αλλά δεν άντεξε στην αντεπίθεση της Ελβετίδας (Νο17 στον κόσμο), χάνοντας με πολύ οριακό τρόπο την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά WTA500.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και έκανε εύκολα το μπρέικ στο πρώτο σέρβις γκέιμ της αντιπάλου της για να προηγηθεί με 2-0. Η Μπέντσιτς απάντησε όμως αμέσως με δικό της μπρέικ αμέσως μετά και ισοφάρισε σε 2-2. Ακολούθησαν δύο ακόμη μπρέικ, με την Ελληνίδα να μένει αυτή τη φορά πίσω στο σκορ, για να επανέλθει όμως και να στείλει το ματς σε τάι μπρέικ. Εκεί, η Σάκκαρη βρήκε πρώτη το μίνι μπρέικ, η Μπέντσιτς το “έσβησε”, αλλά με δεύτερο από τη Μαρία και τη βοήθεια του φιλέ στον τελευταίο πόντο, πήρε το πρώτο σετ με 7-6 και έκανε το 1-0 στο ματς.

With a *little* help from the net 🥴 🇬🇷 @mariasakkari picks up the first set 7-6(6) against Bencic in Berlin! #bett1open pic.twitter.com/aUAdR8OIo7

Στο δεύτερο σετ, οι δύο τενίστριες έδωσαν μεγάλη “μάχη” και κράτησαν τα σερβίς τους μέχρι και το 5-5, με την Σάκκαρη να “σβήνει” συνολικά 13 μπρέικ πόιντς της αντιπάλου της. Στο 14ο όμως, η Μπέντσιτς έκανε το μπρέικ και έκλεισε το σετ με 6-4, ισοφαρίζοντας σε 1-1 το ματς.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο τρίτο σετ, όπου η Σάκκαρη έχασε σημαντικές ευκαιρίες για ένα μπρέικ, το οποίο πέτυχε τελικά η Μπέντσιτς στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Με το σκορ στο 5-4, η Σάκκαρη έσβησε τρία σετ πόιντ κόντρα στην Ελβετίδα, αλλά δεν απέφυγε το 6-4 και το 2-1 στα σετ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε έτσι από τον τελικό, όπου θα διεκδικούσε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας της και πρώτο στο γρασίδι.

Leaving it ALL out on the court 💜



A high quality encounter goes the way of 🇨🇭 @BelindaBencic who will now vie for her 2nd grass court title 🏆#bett1open pic.twitter.com/9q7gpjkGka