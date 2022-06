Η Μαρία Σάκκαρη ολοκλήρωσε την ανατροπή κόντρα στην Ρεμπέκα Μαρίνο (No109), μετά τη διακοπή λόγω βροχής και πήρε τη νίκη με 2-1 σετ (1-6, 6-3, 6-3) και την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά του Νότιγχαμ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είχε χάσει πολύ εύκολα το πρώτο σετ και “πάλευε” να επανέλθει, όταν ο αγώνας της σταμάτησε εξαιτίας της βροχόπτωσης στην Αγγλία. Λίγες ώρες αργότερα, το παιχνίδι συνεχίστηκε, με την Σάκκαρη να ισοφαρίζει αρχικά και να ανατρέπει στη συνέχεια το σκορ, για να περάσει στην επόμενη φάση.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι και επέτρεψε στην αντίπαλό της να κάνει δύο μπρέικ από νωρίς στο πρώτο σετ και να το πάρει εύκολα με 6-1 για το 1-0 στο ματς.

This is absolutely sublime! 🤩



A stunning lob from 🇨🇦 @beccamarino90 on her way to taking the first set over the top seed Sakkari.#RothesayOpen pic.twitter.com/ps7GWIBthu