Την πρόκριση της στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στην Τερέζα Μαρτίνκοβα, επικρατώντας της Τσέχας με 2-0 σετ (7-5, 6-3).

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμα μία επιβλητική εμφάνιση και δεν άφησε περιθώρια στην Μαρτίνκοβα, κλείνοντας θέση στις “4” της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Σφιόντεκ-Ριμπάκινα.

Η Ελληνίδα πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση κι είναι έτοιμη να φτάσει μέχρι το τέλος στο τουρνουά της Οστράβα, φλερτάροντας με την είσοδο της στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

🇬🇷 @mariasakkari defeats Martincova in straight sets. She secures her spot into the semifinals!🌟#OstravaOpen pic.twitter.com/SRhLwLEq10