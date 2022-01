Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open, γνωρίζοντας την αποθέωση από την κερκίδα στη Μελβούρνη, που ήταν γεμάτη από Έλληνες, με σημαίες της πατρίδας μας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ρωτήθηκε μάλιστα αμέσως μετά το τέλος του αγώνα για το γεγονός ότι είχε τον κόσμο στο πλευρό της και η απάντησή της έφερε νέα συνθήματα υπέρ της από την κερκίδα.

“Είναι στην πραγματικότητα το τουρνουά της πατρίδας μου. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά δεν έχουμε τουρνουά στην Ελλάδα και εδώ αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Όλοι ξέρουμε ότι η Μελβούρνη έχει πολλούς Έλληνες και είμαι ευγνώμων που με υποστηρίζουν”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη για να αποθεωθεί ξανά από το κοινό.

