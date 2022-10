Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση της στους τελικούς της WTA, μετά τη νίκη της επί της Βερόνικα Κουντερμέτοβα στα προημιτελικά του τουρνουά του Μεξικό.

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε φοβερά ψυχικά αποθέματα και επικράτησε της Ρωσίδας τενίστριας με 2-1 σετ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά που αγωνίζεται αλλά και το εισιτήριο για τους τελικούς της WTA, όπου θα αγωνιστούν οι οκτώ καλύτερες τενίστριες στον κόσμο για τη φετινή σεζόν.

Μετά τον νικητήριο πόντο κόντρα στην Κουντερμέτοβα, η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έξαλλα την επιτυχία της, βγάζοντας όλη την ένταση που είχε.

Δείτε το βίντεο:

One way ticket to Fort Worth, Texas ✈️



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv