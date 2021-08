Ανυπέρβλητο “εμπόδιο” στάθηκε η Βικτόρια Αζαρένκα για την Μαρία Σάκκαρη στον 3ο γύρο του Rogers Cup. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε μεγάλη “μάχη” αλλά “λύγισε” στο τάι μπρέικ και ηττήθηκε με 2-1 σετ.

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μια συγκλονιστική “μάχη” με την Βικτόρια Αζαρένκα, στον 3ο γύρο του Rogers Cup, που κράτησε περισσότερο από 2,5 ώρες. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή, αλλά τελικά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά, χάνοντας με 2-1 σετ.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Αζαρένκα (πρώην Νο1 στον κόσμο και νυν Νο 15) σε tie-break στο 3ο σετ. Η Λευκορωσίδα πήρε το πρώτο με 6-4 για να χάσει το δεύτερο με 6-3.

Η κάτοχος 2 Grand Slam τίτλων έφτασε.. στα όρια της και τελικά επικράτησε στο τρίτο σετ με 7-6 (2) -είχε διάρκεια 63 λεπτά!- και “σφράγισε” τον εμφύλιο με την Αρίνα Σαμπαλένκα, στα προημιτελικά του θεσμού.

