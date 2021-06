Χρειάστηκε το ματς της χρονιάς και μία απίστευτη “μάχη” σχεδόν 3,5 ωρών για να σταματήσει η ξέφρενη πορεία του “τυφώνα” Σάκκαρη στο φετινό Roland Garros, με τους ίδιους τους διοργανωτές να υποκλίνονται στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια.

Η Μαρία έγραψε ιστορία για την Ελλάδα ήδη με την πρόκρισή της στα ημιτελικά του φημισμένου γαλλικού Γκραν Σλαμ, αλλά η “μονομαχία” της και σε αυτόν κόντρα στην Κρεϊτσίκοβα θα μείνει αξέχαστη.

3️⃣ hours and 1️⃣8️⃣ minutes 🥵



Take a rest, you’ve earned it @BKrejcikova#RolandGarros pic.twitter.com/eAMoJ89wWn