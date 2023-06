Ο ατζέντης του Μάριο Χεζόνια συνεχίζει να συνδέει τον Κροάτη φόργουορντ με τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός φέρεται να παρακολουθεί την περίπτωση του Χεζόνια και ο ατζέντης του ρίχνει διαρκώς… λάδι στη φωτιά. Κι αν την προηγούμενη φορά διέψευσε τη σύνδεση μίας ανάρτησής του, με πιθανή επιστροφή του στο ΟΑΚΑ, ένα νέο του post στα social media αναφέρει τον Κροάτη ως κατάλληλο για τους “πράσινους”.

“Ο Μάριο είναι ένας από τους 11 παίκτες με τους οποίους ο Αταμάν μπορεί να χτίσει μία ομάδα στην EuroLeague. Το κλειδί για τον Παναθηναϊκό είναι η θέση του πόιντ γκαρντ” έγραψε χαρακτηριστικά ο Κρίστοφερ ο Χιλ, αλλά στη συνέχεια πρόσθεσε και το εξής: “Για να απαντήσω για τον Μάριο όμως, έχει συμβόλαιο (σ.σ. με την Ρεάλ). Η απόφαση είναι του προπονητή. Για να απαντήσω ξεκάθαρα, αν ήμουν η Ρεάλ, δεν θα τον άφηνα να αποχωρήσει”.

Mario is one of 11 players with whom Ataman can build a Euroleague team. The key to Panathinaikos is the point guard position.