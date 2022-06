Σοκαρισμένος ο αθλητικός κόσμος στις ΗΠΑ από την είδηση του θανάτου του 38χρονου πρώην παίκτη των Dallas Cowboys, Μάριον Μπάρμπερ ΙΙΙ.

Ο Μάριον Μπάρμπερ αγωνιζόταν για επτά χρόνια στο NFL (2005-2011), τα έξι από αυτά στους Dallas Cowboys. Το τελευταίο έτος της καριέρας του είχε αγωνιστεί στους Chicago Bears και τον Μάρτιο του 2012 ανακοίνωσε -ξαφνικά- την απόφασή του να σταματήσει την καριέρα του.

Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία του Φρίσκο ανταποκρίθηκε σε τηλεφώνημα για μια… ανησυχητική κατάσταση, σε διαμέρισμα που ενοικιαζόταν από τον Μάριον Μπάρμπερ. Μάλιστα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αυτός που κάλεσε έκανε αναφορά για διαρροή νερού από το διαμέρισμα, με την αστυνομία να κάνει “ντου” στο διαμέρισμα και να τον βρίσκει νεκρό.

Μέχρι τώρα οι Αρχές δεν έχουν κάνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, “Μάριον του Βάρβαρου”, όπως ήταν το παρατσούκλι του.

Και όλα αυτά, λίγες ημέρες πριν τα γενέθλια του (10 Ιουνίου)…

