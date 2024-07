Μάριους Γκριγκόνις: «Γράψαμε ιστορία με τον Παναθηναϊκό, χαίρομαι που θα είμαι για χρόνια στην ομάδα»

Ο Μάριους Γκριγκόνις μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού για την τριετή επέκταση της συνεργασίας του με το τριφύλλι και δήλωσε χαρούμενος που θα παραμείνει στον σύλλογο.

Ο Μάριους Γκριγκόνις θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού έως το 2027, με τον Λιθουανό μετά την επίσημη ανακοίνωση να μιλά για την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «πράσινους».

Ο ίδιος αφού ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που θα είναι παίκτη του Παναθηναϊκού για την επόμενη τριετία, εξέφρασε τον σεβασμό που εισέπραξε από την ομάδα, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τους στόχους του «τριφυλλιού» την επόμενη σεζόν.

“The respect that the team showed me, means a lot. I’m happy to be staying here for years”



