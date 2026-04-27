Μαρτίνεθ: «Θρυλικός προπονητής ο Αταμάν»

Η Βαλένθια θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ της Euroleague (28/04/26, 21:45 και 30/04/26, 21:45) και ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν στη media day των Ισπανών.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, παράλληλα, τόνισε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι απλά να κερδίσει τη Βαλένθια στα πλέι οφ, αλλά να κατακτήσει τη Euroleague.

Στο στρατόπεδο των πρασίνων επικρατεί παγωμάρα μετά την είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Κώστα Σλούκα που θα τον κρατήσει εκτός από τις μάχες με την ισπανική ομάδα για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή στη media day της Βαλένθια

«Θα χαρούν πολύ αν μας κερδίσουν, αλλά ο στόχος τους δεν είναι να νικήσουν τη Βαλένθια στα play-offs. Υπάρχει ένας άλλος στόχος που έρχεται μετά, αν καταφέρουν να μας νικήσουν. Εμείς δεν σκεφτόμαστε το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε»

Για τον Εργκίν Αταμάν: «Έχω απόλυτο σεβασμό για τον αντίπαλο προπονητή. Είναι ένας θρυλικός προπονητής που έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες και έχει κερδίσει με πολλές. Είναι εντυπωσιακό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, αυτά είναι εξωαγωνιστικά θέματα. Τώρα παίζουμε ένα παιχνίδι».

Για το αν η πίεση μπορεί να επηρεάσει τον Παναθηναϊκό: «Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από αυτούς. Ξέρω τι εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και πολύ ενθουσιασμένοι».

Για το ότι οι παίκτες του δεν έχουν εμπειρία από τα playoff: «Μόνο δύο παίκτες μας έχουν παίξει σε play-offs. Για τους υπόλοιπους είναι η πρώτη εμπειρία. Θέλουμε να την απολαύσουμε, να τη ζήσουμε και να μας βοηθήσει στο μέλλον».

Για το τι μπορεί να κρίνει το ματς: «Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Όλα είναι σημαντικά στο μπάσκετ. Όταν τελειώσει το παιχνίδι θα πούμε τι ήταν πιο καθοριστικό. Τώρα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι και να παίξουμε το μπάσκετ μας. Δεν χρειάζεται τέλειο ματς για να κερδίσουμε».

Για την συγκέντρωση της ομάδας του: «Αυτή είναι μια σειρά, αλλά τώρα σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι. Έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών, όμως εκτός από τον Τσάβι που παραμένει εκτός, ελπίζουμε όλοι οι υπόλοιποι να μπορέσουν να μας βοηθήσουν».

Για το πλεονέκτημα έδρας: «Το πλεονέκτημα έδρας γίνεται καθοριστικό αν η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Δεν νιώθουμε ανίκητοι όταν παίζουμε εντός έδρας, με τον ίδιο τρόπο που δεν νιώθουμε ηττημένοι όταν παίζουμε εκτός έδρας. Και αυτό ισχύει για όλους».

Για το επίπεδο του Παναθηναϊκού και την διαφορά δυναμικότητας: «Έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό που παίζουμε απέναντι σε μια υπερδύναμη όπως αυτοί. Είναι ομάδα φτιαγμένη για να κερδίσει τα πάντα. Εμείς είμαστε μια πιο ταπεινή ομάδα με μεγάλη επιθυμία να ανταγωνιστούμε. Η διαφορά στις νίκες μεταξύ δεύτερου και έβδομου είναι πολύ μικρή. Είναι αντίπαλος φτιαγμένος για Final Four».