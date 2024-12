Ματίας Λεσόρ: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Χάουαρντ της Μπασκόνια προσεύχεται με τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Δείτε την ανατριχιαστική στιγμή στο ΟΑΚΑ με τον Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια να προσεύχεται για τον Ματίας Λεσόρ στον κύκλο των παικτών του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Μπασκόνια με 104-69 στο ΟΑΚΑ για την 17η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο κανείς δεν πανηγύρισε τη νέα σαρωτική νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Παίκτες και κόσμος ήταν σοκαρισμένοι με τον σοβαρό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ.

Μετά το τέλος του αγώνα, σημειώθηκε, μάλιστα, η πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς. Ο Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια μπήκε στον κύκλο των παικτών του Παναθηναϊκού και προσευχήθηκε για τον 29χρονο Γάλλο διεθνή.

Bigger than Basketball @markushoward11 joins the @Paobcgr squad to pray and show support for Lessort pic.twitter.com/lsEYUywcP7