Συνεχίζει να παραθερίζει στα Επτάνησα ο Μάτζικ Τζόνσον. Ο θρύλος του NBA και των Lakers περνάει ωραία στα νησιά του Ιονίου, την Κέρκυρα και την Ιθάκη και μοιράζεται στιγμές στα social media.

O Μάτζικ Τζόνσον βρέθηκε στην Κέρκυρα, φωτογραφήθηκε με φόντο το Παλαιό Φρούριο της πόλης, έκανε γυμναστική στη θαλαμηγό και δείχνει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα.

Ευτυχώς για εμάς, ο διάσημος πρώην άσος του παγκόσμιου μπάσκετ αναρτά βίντεο και φωτογραφίες από την παραμονή του στο νησί των Φαιάκων, από τις επισκέψεις του σε αξιοθέατα αλλά και τα σχόλια θαυμασμού για την παραδοσιακή κουζίνα:

Ο Μάτζικ Τζόνσον επισκέφθηκε και την Ιθάκη και από τις αναρτήσεις του δείχνει… ξετρελαμένος και από τις ομορφιές του νησιού του Ομηρικού Οδυσσέα:

I’m really enjoying my time in Greece! Today Cookie and I visited a monastery built in 1770 and a chapel on an island, only reachable by boat, where people can come to get married. pic.twitter.com/hcQHiC8zMg