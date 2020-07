Ο Μάτζικ Τζόνσον έδωσε τις δικές του ψήφους για τους κορυφαίους της σεζόν στο NBA, αγνοώντας πλήρως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για να στηρίξει τους αστέρες της ομάδας του, των Λος Άντζελες Λέικερς.

Με τρομερά στατιστικά στη σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι φαβορί τόσο για το δεύτερο σερί βραβείο του MVP, όσο και για αμυντικός της σεζόν, αλλά ο Μάτζικ Τζόνσον προτίμησε αντίστοιχα τους Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις.

“Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι σίγουρα ο MVP της σεζόν. Έχει σχεδόν triple double μέσους όρους, με 25 πόντους, 10 ασίστ και ουσιαστικά 8 ριμπάουντ σε κάθε ματς. Η άμυνά του ήταν εξαιρετική και δεν υπάρχει άλλος ηγέτης σαν αυτόν”, έγραψε σε σχετικό tweet, ο θρύλος του NBA.

LeBron James is definitely the MVP this season. He is almost averaging a triple double with 25 points, 10 assists, and basically 8 rebounds per game. His defense has been amazing and there is no better leader in sports!