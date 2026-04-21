Μαχαιρώθηκε 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντιλαντ και υποβλήθηκε σε δυο χειρουργικές επεμβάσεις

Ο νεαρός Αλαμάρα Τζαμπί βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση
Απίστευτη είδηση από την ποδοσφαιρική Δανία, με τον 19χρονο παίκτη της Μίντιλαντ, Αλαμάρα Τζαμπί, να τραυματίζεται σοβαρά, έχοντας δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της Μίντιλαντ, ο Αλαμάρα Τζαμπί υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε, πλέον ξύπνησε από τεχνητό κώμα που μπήκε και η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή.

Προς το παρόν παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες γύρω από την επίθεση που δέχθηκε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής την Κυριακή (19.04.2026) που μας πέρασε. Σύμφωνα με τη δανική εφημερίδα Tipsbladet, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Χέρνινγκ.

Η Μίντιλαντ βρίσκεται σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με τις Αρχές, ενώ η ομάδα στέκεται και στο πλευρό της οικογένειας του 19χρονου μέσου.

Ο Τζαμπί έχει καταγωγή από τη Γουινέα-Μπισάου, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Πορτογαλία και πλέον αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Μίντιλαντ, με τη φανέλα της οποίας έχει αγωνιστεί μία φορά.

Η δανική αστυνομία εξέδωσε επίσης ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι αναζητά έναν 20χρονο άνδρα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, σε σχέση με ένα περιστατικό μαχαιρώματος που σημειώθηκε την Κυριακή στο Χέρνινγκ.

