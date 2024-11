Με Λιονέλ Μέσι αλλά χωρίς Κριστιάνο Ρονάλντο οι υποψηφιότητες της FIFA για το βραβείο «The Best»

Μπορεί το “France Football” να μην έβαλε τα ονόματα των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο στις υποψηφιότητες, στη τελευταία βράβευση της «Χρυσής Μπάλας», αλλά η FIFA σκέφτεται διαφορετικά και έκανε μια… εξαίρεση.

Η FIFA ανακοίνωσε τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές για το βραβείο “The Best” του 2024, έχοντας εδώ και χρόνια πάρει “διαζύγιο” από το France Football, που δίνει τη “Χρυσή μπάλα”.

Η ανακοίνωση πως ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στη λίστα για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς κι όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε απορίες και έκανε τον κόσμο να ξεσπάσει στα social media.

Στα 37 του και παίζοντας τα τελευταία χρόνια στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι διεκδικεί τη διάκριση του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2024.

O Λιονέλ Μέσι φαίνεται ότι “εξαργυρώνει” την κατάκτηση του Copa America με την Αργεντινή, αν και η παρουσία του μεταξύ των διεκδικητών του βραβείου έχει προκαλέσει αρκετές απορίες ήδη από την ανακοίνωσή της.

Την ίδια στιγμή, οι θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο διαμαρτύρονται για την απουσία του ονόματος του “CR7”, ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα στη Saudi Pro League, αλλά και με την Εθνική Πορτογαλίας.

37-year-old Lionel Messi is still being nominated for The Best FIFA Men’s Player in 2024.



