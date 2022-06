Ο Ράφαελ Ναδάλ έγραψε ιστορία στο αγαπημένο του Roland Garros, με τη 14η κατάκτηση του γαλλικού Γκραν Σλαμ, η οποία και ήρθε παρά τους πόνους στο πόδι του.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας αποκάλυψε μετά το τέλος του τουρνουά, ότι έκανε ενέσεις και δεν ένιωθε καθόλου το πόδι του κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την εικόνα του λίγες ημέρες μετά να επιβεβαιώνει το μέγεθος του προβλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ναδάλ έχει ήδη ξεκινήσει σχετικές θεραπείες και εμφανίστηκε με πατερίτσες στη Μαγιόρκα, την ώρα που η συμμετοχή του στο Γουίμπλεντον θεωρείται τουλάχιστον δύσκολη.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV