Με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα (11/1, 13:00) για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα.

Ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Ο Αμερικανός ψηλός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών, όπως είχε προαναγγείλει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσει, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζοουνς, Φουρνιέ.