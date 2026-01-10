Αθλητικά

Με Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός στην Καρδίτσα

Έτοιμος για το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Αμερικανός σέντερ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα (11/1, 13:00) για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα. 

Ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Ο Αμερικανός ψηλός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών, όπως είχε προαναγγείλει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσει, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζοουνς, Φουρνιέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
109
86
82
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo