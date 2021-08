Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτισε φανερά συγκινημένος την Μπαρτσελόνα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα (8/8) με οπαδούς των «μπλαουγκράνα» να τον αποθεώνουν έξω από το Καμπ Νου.

Πλήθος οπαδών της Μπαρτσελόνα είχε συγκεντρωθεί έξω από το Καμπ Νου, όπου ο Λιονέλ Μέσι έδινε συνέντευξη Τύπου για να πει «αντίο» στην ομάδα που λάτρεψε και στην οποία λατρεύτηκε, μετά από 21 χρόνια. Όταν το αυτοκίνητο του Αργεντινού βγήκε από το πάρκινγκ του γηπέδου οι οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν το όνομά του ρυθμικά, λέγοντας το δικό τους αντίο στον 34χρονο σταρ.

Lionel Messi leaves Camp Nou as a Barcelona player for the final time… 😢👋 pic.twitter.com/hCXF5FeMeX