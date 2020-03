Ο Λέο Μέσι προστέθηκε στη λίστα με τους διάσημους που ενισχύουν τα νοσοκομεία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού, προσφέροντας το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ στο Clinic της Βαρκελώνης.

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα συνέβαλε έτσι κι αυτός με τον τρόπο του στη “μάχη’ για την καταπολέμηση του θανατηφόρου ιού, όπως επιβεβαίωσε και το ίδιο το νοσοκομείο με επίσημη ανακοίνωσή του.

“Ο Λέο Μέσι έκανε μια δωρεά στη μάχη ενάντια στον Covid19 στην κλινική. Σε ευχαριστούμε Λέο για τη συνεισφορά σου και την υποστήριξη σου”, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αυτή.

Lionel Messi is helping a Barcelona hospital during the coronavirus pandemic pic.twitter.com/myPOpUDJac