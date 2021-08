Ο Λέο Μέσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα παρά τη θέλησή του και το γεγονός φαίνεται ότι στοίχισε τόσο στον ίδιο, όσο και στη σύζυγό του Αντονέλα Ροκούσο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μίλησε στο BBC για τη μετεγγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τη μετακόμισή του από τη Βαρκελώνη, υποστηρίζοντας ότι όταν ανακοίνωσε τα νέα στη γυναίκα του, έβαλαν και οι δυο τα κλάματα.

«Ο πατέρας μου ήρθε σπίτι για να μου το πει, γιατί είχε πάει το πρωί για να συναντήσει τον Λαπόρτα και όταν επέστρεψε, μου το είπε και ετοιμαζόταν να δει πώς θα το ανακοινώσει στην Αντονέλα και μετά στα παιδιά. Της το είπα και κλάψαμε, πικραθήκαμε και μετά σηκωθήκαμε να δούμε πώς θα το πούμε στα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο γιατί τον Δεκέμβριο τους είχαμε ήδη πει ότι θα συνεχίσουμε, ότι θα μείνουμε. Και ξέραμε το πλήγμα, ειδικά για τον Τιάγκο (σ.σ. ο μεγάλο του γιος, 8 ετών).

Πολλές φορές σκεφτόμαστε πάρα πολύ και τα παιδιά το αποδέχονται με τρόπο που δεν πιστεύουμε. Ο Τιάγκο ξέρω ότι είναι σαν εμένα, ότι υποφέρει από μέσα χωρίς να το εκφράσει, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Θα προσαρμοστεί όπως προσαρμόζεται ο καθένας. Θα είναι μια νέα εμπειρία για εκείνον και θα αναπτυχθεί σε προσωπικό επίπεδο».

Για την αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα: «Μετά την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Δεν είχαμε τίποτα. Αυτή η νευρικότητα, η αβεβαιότητα. Πότε θα ξεκινούσε ξανά, πού θα πηγαίναμε, η αλλαγή για την οικογένεια. Ήταν περίπλοκο μέχρι να καταφέρω να αποχαιρετήσω τον κόσμο, να μιλήσω. Αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε τόσο για τις ατομικές όσο και για τις οικογενειακές αλλαγές» είπε, ενώ επιβεβαίωσε πως όσο εξελίσσονταν οι διαπραγματεύσεις με την Παρί, ήταν ήδη σε επαφή με ορισμένους από τους νέους του συμπαίκτες.

Για τη μετεγγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Όταν ο πατέρας μου άρχισε να μιλάει με τον Λεονάρντο, ο Νεϊμάρ το ήξερε ήδη. Άρχισα να του λέω όπως και στον Ντι Μαρία και τον Παρέδες ότι “υπάρχει η πιθανότητα να έρθω”. Ήμασταν σε επαφή».

