Ο Πάου Γκασόλ έγραψε τη δική του ιστορία στο NBA, ως παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, με τους οποίους και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ.

Η σχέση του με τον “Black Mamba” όμως ήταν κάτι παραπάνω από αθλητική, καθώς τους δυο τους συνέδεε στενή φιλία, με τον Ισπανό σέντερ να μένει κοντά στην οικογένεια του Μπράιαντ και μετά το θάνατό του.

Ο Γκασόλ φαίνεται ότι στηρίζει από την πρώτη στιγμή του θανάτου του Κόμπι, τη Βανέσα Μπράιαντ και τα παιδιά της, με τη σύζυγο του αείμνηστου σούπερ σταρ του NBA να ανεβάζει διαρκώς φωτογραφίες με τον “Θείο Πάου”. Μία από αυτές μάλιστα, τον δείχνει αγκαλιά με τη μικρή κόρη του Κόμπι, την Καπρί και “λύγισε” το διαδίκτυο με χιλιάδες likes και συγκινητικά σχόλια για τον Ισπανό.

Uncle Pau Gasol is the most perfect addition for the Bryant family.



(via Vanessa Bryant/IG) pic.twitter.com/xC8yJNkq0M