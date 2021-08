Ο επί χρόνια συνεργάτης και φίλος του Μίκαελ Σουμάχερ, Ζαν Τοντ, μίλησε για μία ακόμη φορά για την κατάσταση της υγείας του θρύλου της Formula 1, εξαίροντας το ρόλο της συζύγου του, Κορίνας, στην προσπάθεια ανάκαμψής του.

Ο Τοντ ανέφερε στην Bild ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Γερμανός παλαίμαχος πιλότος της Ferrari θα συνεχίσει να βελτιώνεται έστω και με αργούς ρυθμούς, χωρίς φυσικά να αποκαλύψει το ακριβές status της υγείας του.

«Έχω περάσει αρκετό χρόνο με την Κορίνα από την ημέρα που ο Μίκαελ υπέστη το σοβαρό ατύχημα σε χιονοδρομικό κέντρο στις 29 Δεκεμβρίου του 2013. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα η οποία ηγείται πλέον της οικογενείας.

Χάρη στη δουλειά του ιατρικού προσωπικού και της Κορίνα, η οποία του χάρισε τη θέληση για τη ζωή, ο Μίκαελ κατάφερε να επιβιώσει – έχοντας υποστεί τις συνέπειες. Αυτές τις συνέπειες καλούνται πλέον όλοι να αντιμετωπίσουν. Και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα πρόκειται να βελτιωθούν, έστω και με έναν αργό ρυθμό».

Michael Schumacher living with ‘consequences’ of accident as Jean Todt issues rare update https://t.co/tvn38Am6z6 pic.twitter.com/wZsMfiCW8m