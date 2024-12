Μικαΐλ Αντόνιο: «Είναι σε σταθερή κατάσταση και επικοινωνεί» αποκαλύπτει η Γουέστ Χαμ, μετά το τροχαίο του παίκτη της

Η ενημέρωση της Γουέστ Χαμ σχετικά με το την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της. Μικαΐλ Αντόνιο, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη.

Ο Μικαΐλ Αντόνιο της Γουέστ Χαμ ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Έσσεξ το απόγευμα του Σαββάτου (07.12.2024), διαλύοντας το μπροστινό μέρος της Ferrari του.

Οι άνθρωποι της Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσαν το συμβάν, ενώ η τελευταία ενημέρωση της ομάδας -είναι έως ένα βαθμό καθησυχαστική αφού- αναφέρει πως η κατάσταση του ποδοσφαιριστή είναι σταθερή, με τον Αντόνιο να έχει τις αισθήσεις του και να επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Τα “σφυριά” ενημέρωσαν επίσης ότι ο 34χρονος Τζαμαϊκανός φορ είναι υπό στενή παρακολούθηση σε νοσοκομείο του κεντρικού Λονδίνου.

Στο μεταξύ, οι πρώτες εικόνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από τον χώρο του τροχαίου, είναι σοκαριστικές…

Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best pic.twitter.com/6zTCORkbQK