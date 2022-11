Η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο Στάμφορντ Μπριτζ για την Premier League, με τον αγώνα να διακόπτεται για μερικά λεπτά, εξαιτίας ενός απρόοπτου στις κερκίδες.

Ένας οπαδός φαίνεται ότι αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες την ώρα του αγώνα, με αποτέλεσμα και μία μικρή διακοπή του μετά το 55ο λεπτό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν φαίνεται να ήταν τελικά κάτι σοβαρό, ενώ το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, με την Άρσεναλ να ανοίγει το σκορ λίγο αργότερα, με τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες.

🚨 Game stopped for an incident in the crowd.



Fans in the Matthew Harding signalling for a doctor to come over.



Hope it’s nothing serious.#CFC