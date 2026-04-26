Μίλαν – Γιουβέντους 0-0: Ισοπαλία με κερδισμένους τους ροσονέρι

Η Μίλαν διατηρήθηκε στο +3 στη μάχη της τρίτης θέσης στη Serie A
Χωρίς μεγάλο νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στη Μίλαν και τη Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική.

Έπειτα  από ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλησε να πάρει ρίσκα, Μίλαν και Γιουβέντους έμειναν στο 0-0.

Η ισοπαλία δεν “χάλασε” καμία ομάδα, ωστόσο η Μίλαν μοιάζει να είναι περισσότερο κερδισμένη, αφού η Γιουβέντους εξακολουθεί να βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω της παραμένοντας στην τέταρτη θέση.

Ένα γκολ του Τουράμ που ακυρώθηκε στο πρώτο ημίχρονο (36΄) για τη Γιουβέντους και το σουτ του Σαλεμάκερς στο οριζόντιο δοκάρι στο δεύτερο (50΄) για τη Μίλαν, ήταν οι μόνες ευκαιρίες ενός παιχνιδιού που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Serie A

Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0 (3′ ΜακΤόμινει, 45′ αυτ. Τερατσιάνο, 45+3′ Ντε Μπρόινε, 52′ Σάντος)
Πάρμα – Πίζα 1-0 (82′ Ελφέγκε)
Μπολόνια – Ρόμα 0-2 (7′ Μάλεν, 45+1′ Ελ-Αϊναουί)
Βερόνα – Λέτσε 0-0
Φιορεντίνα – Σασουόλο 0-0
Τζένοα – Κόμο 0-2 (10′ Δουβίκας, 68′ Ντιαό)
Τορίνο – Ίντερ 2-2 (23′ Τουράμ, 61′ Μπίσεκ – 70′ Σιμεόνε, 79′ πεν. Βλάσιτς)
27/04 19:30 Κάλιαρι – Αταλάντα
27/04 21:45 Λάτσιο – Ουντινέζε

Η βαθμολογία

Ίντερ 79 –Champions League–

Νάπολι 69

Μίλαν 67

Γιουβέντους 63

Κόμο 61

Ρόμα 61

Αταλάντα 54 -33αγ.

Μπολόνια 48

Λάτσιο 47 -33αγ.

Σασουόλο 46

Ουντινέζε 43 -33αγ.

Πάρμα 42

Τορίνο 41

Τζένοα 39

Φιορεντίνα 37

Κάλιαρι 33 -33αγ.

Λέτσε 29

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 19

Πίζα 18

