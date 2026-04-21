Μιλάνο: Σκάνδαλο μεγατόνων με κύκλωμα πορνείας και πελάτες ποδοσφαιριστές της Serie A

Οι ιταλικές δικαστικές αρχές είναι έτοιμες να εξιχνιάσουν ένα μεγάλο κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με εμπλοκή ποδοσφαιριστών της Serie A και με έδρα το Μιλάνο.

Περίπου 50 ποδοσφαιριστές, ορισμένοι εξ αυτών παίκτες της Μίλαν και της Ίντερ, αναφέρονται μεταξύ των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια οργανωμένων βραδιών, νεαρές γυναίκες φέρονται να καλούνταν να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγαλύτερο πελατολόγιο ήταν από τον αθλητισμό και τη showbiz. Σε ορισμένες υποκλοπές γίνεται ακόμη λόγος για οδηγό της Formula 1 που αναζητούσε συνοδό, ενώ καταγράφονται και μεγάλες οικονομικές συναλλαγές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Gazzetta Dello Sport, σε υποκλοπή ακούγεται ένα άτομο λέει: «Ένας φίλος μου, πιλότος της F1, έρχεται στο Μιλάνο και θέλει κοπέλα».

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκίνησε το 2019. Όπως περιγράφονται στη δικογραφία, οι εκδηλώσεις ξεκινούσαν από πολυτελή δείπνα σε γνωστά εστιατόρια του Μιλάνου και συνεχίζονταν σε νυχτερινά κέντρα ή δωμάτια ξενοδοχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολυτελή πάρτι και στη Μύκονο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρκετά πάρτι και ταξίδια είχαν διοργανωθεί, κυρίως στην Μύκονο, καθώς το καλοκαίρι ήταν λιγότερα τα ραντεβού στην Ιταλία.

Ειδικότερα, περίπου δέκα γυναίκες, μεταξύ 18 και 30 ετών, ακολουθούσαν το μοντέλο δράσης που υπήρχε στο Μιλάνο, έχοντας ως επίκεντρο το νησί των Ανέμων.

Αναφορές για χρήση μπαλονιών με «αέριο γέλιου»

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, στις σεξουαλικές βραδιές τα μέλη του κυκλώματος παρείχαν και μπαλόνια με «αέριο γέλιου», για να φτιάχνουν περισσότερο τη διάθεση των πελατών.

Το γεγονός αυτό δεν επηρέαζε καθόλου τους αθλητές, καθώς δεν τους δημιουργούσε πρόβλημα σε έλεγχο ντόπινγκ.