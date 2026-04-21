Αθλητικά

Μιλάνο: Σκάνδαλο μεγατόνων με κύκλωμα πορνείας και πελάτες ποδοσφαιριστές της Serie A

Αρκετά από τα πάρτι γινόντουσαν στη Μύκονο το καλοκαίρι
Αστυνομία στο Μιλάνο
Cal Sport Media via AP Images

Οι ιταλικές δικαστικές αρχές είναι έτοιμες να εξιχνιάσουν ένα μεγάλο κύκλωμα συνοδών πολυτελείας με εμπλοκή ποδοσφαιριστών της Serie A και με έδρα το Μιλάνο.

Περίπου 50 ποδοσφαιριστές, ορισμένοι εξ αυτών παίκτες της Μίλαν και της Ίντερ, αναφέρονται μεταξύ των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια οργανωμένων βραδιών, νεαρές γυναίκες φέρονται να καλούνταν να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Το μεγαλύτερο πελατολόγιο ήταν από τον αθλητισμό και τη showbiz. Σε ορισμένες υποκλοπές γίνεται ακόμη λόγος για οδηγό της Formula 1 που αναζητούσε συνοδό, ενώ καταγράφονται και μεγάλες οικονομικές συναλλαγές.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Gazzetta Dello Sport, σε υποκλοπή ακούγεται ένα άτομο λέει: «Ένας φίλος μου, πιλότος της F1, έρχεται στο Μιλάνο και θέλει κοπέλα».

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να ξεκίνησε το 2019. Όπως περιγράφονται στη δικογραφία, οι εκδηλώσεις ξεκινούσαν από πολυτελή δείπνα σε γνωστά εστιατόρια του Μιλάνου και συνεχίζονταν σε νυχτερινά κέντρα ή δωμάτια ξενοδοχείων. 

Πολυτελή πάρτι και στη Μύκονο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρκετά πάρτι και ταξίδια είχαν διοργανωθεί, κυρίως στην Μύκονο, καθώς το καλοκαίρι ήταν λιγότερα τα ραντεβού στην Ιταλία.

Ειδικότερα, περίπου δέκα γυναίκες, μεταξύ 18 και 30 ετών, ακολουθούσαν το μοντέλο δράσης που υπήρχε στο Μιλάνο, έχοντας ως επίκεντρο το νησί των Ανέμων.

Αναφορές για χρήση μπαλονιών με «αέριο γέλιου»

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, στις σεξουαλικές βραδιές τα μέλη του κυκλώματος παρείχαν και μπαλόνια με «αέριο γέλιου», για να φτιάχνουν περισσότερο τη διάθεση των πελατών.

Το γεγονός αυτό δεν επηρέαζε καθόλου τους αθλητές, καθώς δεν τους δημιουργούσε πρόβλημα σε έλεγχο ντόπινγκ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
133
100
78
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo