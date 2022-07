Οι Μιλγουόκι Μπακς παρουσίασαν τη νέα φανέλα τους για τη σεζόν 2022-23, που αποτελεί τη “Statement Edition” για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή μαύρη φανέλα, η οποία έχει πράσινες και μπλε “πινελιές”, αλλά και τον αριθμό “2” σε ένα χρυσό πλαίσιο στο πάνω πίσω μέρος της εμφάνισης.

Ο αριθμός 2 συμβολίζει τα πρωταθλήματα που έχουν κατακτήσει οι Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, ένα το 1971 με τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον και ένα το 2021, με τον ανεπανάληπτο Γιάννη Αντετοκούνμπο.

From the woods to the hardwood. pic.twitter.com/X3GHKN0ysh