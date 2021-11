Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ έδωσε για ένα ακόμη παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, φανέλα βασικού στον Θανάση Αντετοκούνμπο και ο αδερφός του Γιάννη τον δικαίωσε με την απόδοσή του.

Παρά την ήττα από τους Γιούτα Τζαζ, ο “Thanasty” είχε 10 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, όντας μάλιστα ο κύριος λόγος για τον οποίο η ομάδα του μείωσε το σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Γνώρισε έτσι για μία ακόμη φορά την αποθέωση του προπονητή των “ελαφιών” μετά την αναμέτρηση.

«Σε δύο συνεχόμενα ματς ο Μίντλετον και ο Χιλ έπαιξαν παραπάνω απ’ ότι θα θέλαμε. Αυτοί οι δύο έπαιξαν αρκετά αλλά και με τον Ρόμπισον είμαι ικανοποιημένος με το πως έπαιξε και με τα όσα προσφέρουν, έπαιξαν αρκετά αυτοί οι τρεις. Γενικά είμαι ικανοποιημένος με την εικόνα και με το ότι παλέψαμε. Ήταν καλή μάχη αλλά ηττηθήκαμε στο τέλος.

Νομίζω σήμερα η ενέργεια που έφεραν ο Θανάσης και ο Πόρτις ήταν καλή, ιδιαίτερα στο πικ εν ρολ. Ήμασταν ενεργοί και κινητικοί και υπήρχε συνοχή στο κομμάτι της άμυνας. Με τους παίκτες που είχαμε διαθέσιμους το παλέψαμε αρκετά αλλά δεν τα καταφέραμε στο τέλος. Είμαστε τραυματισμένοι, έχουμε θέματα αλλά κανείς δεν θα σε λυπηθεί γι αυτό».

Για τον Θανάση Αντετοκούνμπο: «Ο Θανάσης μπορεί να προσφέρει πολλά στο παιχνίδι και προσπαθήσαμε να του δώσουμε χώρο και στο προηγούμενο ματς. Γενικά προσπαθούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα και θεωρώ ότι έως τώρα είναι πολύ καλός. Και ο Πόρτις είναι εξίσου καλός. Ο Θανάσης μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα στην άμυνα και είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε».

Για τα τρίποντα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δουλεύει στο τρίποντο και τον ενθαρρύνουμε. Πρέπει να βρει τα σημεία του καθώς έχει να πάρει πολλές αποφάσεις μέσα στο ματς. Έχει ελευθερία και την έχει κερδίσει. Πρέπει να συνεχίσει έτσι και θεωρώ πως ωριμάζει».

