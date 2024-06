Μιλγουόκι Μπακς: Ο Ντάρβιν Χαμ επέστρεψε ως βοηθός προπονητή μετά το τέλος του από τους Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Ντάρβιν Χαμ ήταν προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς την τελευταία διετία, αλλά μετά το τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα, αποφάσισε να επιστρέψει ως βοηθός στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η φετινή αποτυχία των Λος Άντζελες Λέικερς στα πλέι οφ του ΝΒΑ, έφερε τον Χαμ στην έξοδο και ο Αμερικανός τεχνικός συμφώνησε να αναλάβει το ρόλο του πρώτου βοηθού του Ντοκ Ρίβερς στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Χαμ έχει πολύ καλές σχέσεις με τον οργανισμό του Μιλγουόκι, καθώς ήταν βοηθός και του Μπούντενχόλζερ, κατακτώντας με τα “ελάφια” το πρωτάθλημα του NBA, το 2021.

Darvin Ham is joining the Milwaukee Bucks as the top assistant coach to Doc Rivers, sources tell ESPN. Ham returns to the franchise after spending two years as the Lakers head coach. He had been highly sought-after among teams this spring. pic.twitter.com/k0yZeVKo1t