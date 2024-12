Μιλγουόκι Μπακς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Καυγάς και τεχνικές ποινές στον τελικό του NBA Cup

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στον τελικό του NBA Cup και το παιχνίδι είχε μεγάλη ένταση από την αρχή, με καυγά να ξεσπάει στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ένα φάουλ που δεν δόθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οδήγησε σε μία μικρή σύρραξη στη ρακέτα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Αντρέ Τζάκσον των Μιλγουόκι Μπακς και τον Αϊζάια Χάρτενσταϊν των “κεραυνών” να αρπάζονται μέσα στο παρκέ και να χρειάζεται η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Οι δύο παίκτες τιμωρήθηκαν φυσικά από τους διαιτητές με μία τεχνική ποινή ο καθένας, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι στο παιχνίδι, το ημίχρονο του οποίοι ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 51-50 υπέρ των “ελαφιών” του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Isaiah Hartenstein gets mad at Andre Jackson Jr and confronts him, the two had to be separated. (no idea what happened prior) pic.twitter.com/0uEuUz9tB0