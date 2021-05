Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός στα τελευταία παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς, εξαιτίας ενός διαστρέμματος, αλλά θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς.

Ο δύο φορές MVP του NBA πήρε το “ok” του ιατρικού τμήματος των “ελαφιών” και θα δώσει το “παρών” στο ντέρμπι της Ανατολικής Περιφέρειας, κόντρα στην πρωτοπόρο ομάδα του Ίρβινγκ, του Χάρντεν και του Ντουράντ.

Ο “Greek Freak” θα έχει έτσι την ευκαιρία να “μετρήσει” τις δυνάμεις του κόντρα στους Νετς, τους οποίους δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει και στους τελικούς των play off της Ανατολής.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo will return to lineup vs. Brooklyn today (3:30 PM ET, ABC), sources tell ESPN. The two-time MVP left Thursday’s game with right ankle sprain and missed Friday’s victory over Bulls. NBA Countdown w/ @MariaTaylor, @JalenRose and me at 3 ET on ABC.