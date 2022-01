Ο Τζρου Χόλιντεϊ έχασε τα τελευταία παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς, όντας στο υγειονομικό πρωτόκολλο του NBA για τον κορονοϊό, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι πλέον “καθαρός” να αγωνιστεί, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, αλλά ο Μάικ Μπούντενχολζερ συνεχίζει να μην τον υπολογίζει λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό του αστράγαλο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν δε εκτός και τους Γκρέισον Άλεν, Πατ Κόνατον, Τζορτζ Χιλ (πρωτόκολλο κορονοϊού), Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο (διάστρεμμα) και Μπρουκ Λόπεζ (επέμβαση στη μέση). Παρόλα αυτά, κατάφεραν να πάρουν επιβλητική νίκη μέσα στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του.

