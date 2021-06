Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν τους Μπρούκλιν Νετς στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA και στα μέσα της δεύτερης περιόδου συνέβη το… κακό για την ομάδα της Νέας Υόρκης.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ προσπάθησε να κάνει ένα από τα γνωστά… ζογκλερικά του κοντά στο καλάθι των “ελαφιών” αλλά προσγειώθηκε με άσχημο τρόπο πάνω στο πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και γύρισε τον αστράγαλό του σε έναν ανατριχιαστικό τραυματισμό.

Ο σούπερ σταρ των Νετς αποχώρησε έτσι κουτσαίνοντας από το γήπεδο και μοιάζει απίθανο να επιστρέψει, αφού το πιο πιθανό σενάριο κάνει λόγο για “βαρύ” διάστρεμμα. Το γεγονός ευνοεί φυσικά του Μιλγουόκι Μπακς που βρίσκονται πίσω με 2-1 στη σειρά με το Μπρούκλιν, το οποίο έχει εκτός με τραυματισμό και τον Τζέιμς Χάρντεν.

Kyrie Irving goes down hard after the lay-up, grabs his right leg.



