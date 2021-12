Το πρόβλημα του Μπρουκ Λόπεζ στην πλάτη του, φαίνεται ότι ήταν τελικά πιο σοβαρό από την αρχική εκτίμηση και ο υψηλόσωμος σέντερ των Μιλγουόκι Μπακς χρειάστηκε να κάνει χειρουργική επέμβαση.

Το γεγονός ανακοίνωσε η ίδια του η ομάδα, η οποία τόνισε ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και στο μέλλον θα υπάρξουν ενημερώσει για το πόσο καιρό θα χρειαστεί μέχρι να επανέλθει.

Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν πάντως τον ΝτεΜάρκους Κάζινς για τη θέση του σέντερ και θα καλύψουν με εκείνον το κενό μέχρι να είναι σε θέση να επιστρέψει ο Λόπεζ, ελπίζοντας ότι αυτό θα συμβεί όσο πιο σύντομα το 2022, ώστε να είναι απόλυτα διαθέσιμος για τα play off.

Brook Lopez underwent successful back surgery today in Los Angeles.



Lopez will continue to be listed as out and updates on his rehabilitation progress will be provided as appropriate.https://t.co/QyZkiNLAKb