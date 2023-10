Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Ατλάντα Χοκς στο δεύτερο παιχνίδι τους στη σεζόν στο ΝΒΑ, με τον Κρις Μίντλετον όμως να μένει εκτός για να προφυλαχθεί.

Έχοντας κάνει χειρουργείο το περασμένο καλοκαίρι, ο Μίντλετον θεωρείται πλέον 100% έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αποφασίσει να τον επαναφέρουν σιγά σιγά στη δράση. Μετά από μία μικρή συμμετοχή στην πρεμιέρα του NBA έτσι, ο… διόσκουρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός με τους Ατλάντα Χοκς, ώστε να συμμετάσχει στη συνέχεια στο back to back αγώνα των “ελαφιών” κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τα ξημερώματα της Δευτέρας (30/10) τους Χοκς και μία ημέρα μετά τους Χιτ, με τον Έιντριαν Γκρίφιν να προφυλάσσει στο πρώτο ματς τον Μίντλετον. Αντίθετα, τόσο ο Ντέμιαν Λίαλαρντ, όσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αγωνιστούν κόντρα στα “γεράκια” και πιθανότατα θα δώσουν το “παρών” και στο ντέρμπι με την ομάδα του Σποέλστρα.

Griffin: “Right knee injury management, so we’ll be holding him off the first leg of that back-to-back, but he is expected to play in the Miami game. And this is just being smart and ramping him up gradually. But he participated in practice today and looked really good.” https://t.co/d1s8b0V27W