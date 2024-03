Μίλτος Τεντόγλου: O θρυλικός Καρλ Λιούις συμφωνεί με τον Έλληνα «χρυσό» άλτη του μήκους

Ό Μίλτος Τεντόγλου είναι ένα από τα πιο hot ονόματα του στίβου και η άποψή του σε θέματα του μήκους πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όταν μάλιστα, ο θρυλικός Καρλ Λιούις «στέκεται» στο πλευρό του, τότε η άποψη του Έλληνα πρωταθλητή παίρνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα!

Ο Μίλτος Τεντόγλου καυτηρίασε πιθανές αλλαγές στη μέτρηση του άλματος εις μήκος, λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης.

Να αναφέρουμε ότι η World Athletics σκέφτεται να προχωρήσει σε αλλαγή με τη βαλβίδα, την οποία προτίθεται να αφαιρέσει (δοκιμαστικά), αλλά και να βγάλει την πλαστελίνη που καθορίζει την εγκυρότητα ενός άλματος. Στην ουσία, να καταργήσει την βαλβίδα, με τον Τεντόγλου να απειλεί πως θα σταματήσει το άθλημα του μήκους και θα το “γυρίσει” στο τριπλούν!

Η… απειλή του βρήκε σύμφωνο ένα τεράστιο όνομα του αθλήματος! Οι δηλώσεις του Τεντόγλου έκαναν το γύρο του κόσμου, με τον θρυλικό Καρλ Λιούις να συμφωνεί με τον αθλητή από τα Γρεβενά!

Ο Καρλ Λιούις έκανε ποστ το VIDEO με τις δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου kai σχολίασε υπέρ του Έλληνα πρωταθλητή, λέγοντας ότι όλοι πρέπει να ακούνε πρώτα την άποψη των αθλητών.

«Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καρλ Λιούις.

“No, we’re not listened to. I’m the Olympic and world champion and it’s like my opinion doesn’t even matter.”



Miltiádis Tentóglou says World Athletics don’t respect athletes and that the governing body haven’t listened to them 💬



The now double world indoor long jump champion… pic.twitter.com/VPpR0gcxwb