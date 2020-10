Μήνυμα Αντετοκούνμπο κατά της αστυνομίας (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε το πρόσωπο του NBA στις ενέργειες κατά της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, όντας στους δρόμους μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλοίντ, αλλά και με την απόφαση να μην αγωνιστεί με τους Μιλγουόκι Μπακς σε έναν αγώνα των play off.

Στο πλαίσιο αυτό, ο “Greek Freak” φαίνεται ότι παρακολουθεί και τις εξελίξεις στη δεύτερη πατρίδα του, τη Νιγηρία, όπου υπάρχουν έντονες αντιδράσεις κατά της αστυνομίας, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν έτσι ένας από τους πολλούς Νιγηριανούς που σχολίασαν το γεγονός στα social media, όπου και κυριαρχεί το μήνυμα «Τέλος στην Αστυνομική Βαρβαρότητα στην Νιγηρία». Ο ίδιος ο σούπερ σταρ του NBA ανέβασε τη σημαία της Νιγηρίας και μία γροθιά.

Simy Nwankwo in support of the #EndSARS protest held up a shirt reading #EndPoliceBrutalityinNigeria after he scored a goal for Crotone against Juventus earlier today. pic.twitter.com/z3Hb9AFTL8