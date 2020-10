Μήνυμα συμπαράστασης στον Παναθηναϊκό από τη Ζενίτ (pic)

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ήταν από τις πρώτες ομάδες της Euroleague που αντιμετώπισε προβλήματα με τον κορονοϊό κι έτσι έσπευσε να στείλει μήνυμα συμπαράστασης στον Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” δεν θα ταξιδέψουν τελικά στη Ρωσία για το παιχνίδι με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ και του Μάνου Παπαδόπουλου, μετά το θετικό τεστ που βρέθηκε στην αποστολή τους, καθώς ανακοινώθηκε κι επίσημα η αναβολή της αναμέτρησης.

Euroleague: Οριστικό! Αναβλήθηκε το Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Παναθηναϊκός

Η Ζενίτ έκανε έτσι σχετική ανάρτηση, γράφοντας: «Παναθηναϊκέ, είχαμε βρεθεί και εμείς στην ίδια κατάσταση. Οπότε σας περιμένουμε την επόμενη φορά. Μείνετε ασφαλείς».

🏀 @paobcgr we were in that situation.



So waiting for You next time.



Stay safe. 🙏🏾https://t.co/kT1gbfnOOi pic.twitter.com/HmG1iOGT8f