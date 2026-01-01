Μήνυμα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια: «Μνήμες και περηφάνια από γενιά σε γενιά»

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και έστειλε το πρώτο του μήνυμα για τη νέα χρονιά, θέτοντας ως στόχο νέες κορυφές για την ομάδα.

Οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζονται να γιορτάσουν μέσα και έξω από το γήπεδο τα 100ά γενέθλιά τους και δημοσίευσαν ένα σχετικό video για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Στην ανάρτησή τους αναφέρονται μάλιστα τα εξής: “Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε. Μα πάνω απ’ όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια. Αυτές τις αξίες, που είναι ο τρόπος ζωής μας από το 1926, θα τις κρατήσουμε αναλλοίωτες, όλοι μαζί, για να μας οδηγήσουν σε νέες κορυφές”.

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε το 1926.